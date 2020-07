Werder, con la salvezza due riscatti obbligatori: Toprak e Bittencourt restano a Brema

vedi letture

Conquistata la permanenza in Bundesliga, per il Werder Brema è tempo di pensare al mercato. E i primi due acquisti sono già in casa, perché l'obiettivo raggiunto fa scattare l'obbligo di riscatto per Omer Toprak e Leonardo Bittencourt. Il difensore del Borussia Dortmund (seguito anche dal Sassuolo in passato) costerà 3,5 milioni, mentre per il giocatore dell'Hoffenheim saranno versati 7,5 milioni.