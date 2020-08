Werder, ok nel secondo test ma Kohfeldt non ci sta: "Ho visto troppa rilassatezza"

vedi letture

Dopo il successo per 4-2 in amichevole sull’Austria Lustenau, formazione di seconda divisione austriaca, il tecnico del Werder Brema Florian Kohfeldt non ha risparmiato i suoi da critiche: "Oggi per la prima volta ho avuto la sensazione che i ragazzi avessero portato con loro l'atmosfera rilassata dell'hotel. Non mi è piaciuto".