Werner al Chelsea, ds Lipsia: "Lascia un vuoto tecnico e umano difficile da colmare"

Il direttore sportivo del Lipsia, Markus Krösche, ha commentato sul sito ufficiale del club tedesco la partenza dell'attaccante Timo Werner, ceduto al Chelsea: “Ovviamente ci sarebbe piaciuto tenere Timo. È un attaccante fantastico, con una media gol eccezionale e si è meritato questa opportunità grazie alle prestazioni fornite negli ultimi anni. Un giocatore come Timo Werner non può essere immediatamente sostituito e lascerà un vuoto umano e tecnico. Il nostro compito ora è colmare gradualmente questo vuoto. Auguriamo a Timo tutto il meglio per la sua nuova sfida e non vediamo l'ora di vederlo di nuovo sul palcoscenico internazionale".