Werner al Chelsea, Granovskaia: "Era ambito dai club di tutta Europa. Siamo felicissimi"

Marina Granovskaia, braccio destro del presidente Abramovich, ha parlato al sito ufficiale del Chelsea dell'ingaggio di Timo Werner: 'Siamo davvero entusiasti che Timo abbia scelto di legarsi al Chelsea. Era un giocatore ambito in tutta Europa e non è un caso, perché ha quel raro mix di gioventù ed entusiasmo, pur essendo già esperto. Non vediamo l'ora di avere Timo con noi, ma fino ad allora auguriamo a lui e al Lipsia tutto il meglio per il resto della stagione".