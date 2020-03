Werner al Liverpool? Ds Lipsia: "Futuro non deciso, c'è nebbia nella sfera di cristallo"

"Il futuro di Timo Werner non è stato ancora deciso". A dirlo è il direttore sportivo del Lipsia, Markus Krosche, in un'intervista rilasciata a Sport1. "Di sicuro tutto è possibile e non sappiamo cosa succederà nella prossima finestra di mercato. Stiamo guardando in una sfera di cristallo piena di nebbia. Non sappiamo quali risorse avremo e quali saranno le intenzioni degli altri club".