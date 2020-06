Werner-Chelsea, AD Lipsia non esce allo scoperto: "Nessuno ha attivato la clausola"

E' tutto fatto, ma ovviamente ancora non può dirlo. Olivier Mintzlaff, amministratore delegato del Lipsia, nega che il Chelsea abbia già attivato la clausola di risoluzione del contratto di Timo Werner in un'intervista a Sky Germania: "Non c'è stato nessuno scambio con il Chelsea. Finora Werner non ha fatto valere la clausola e nessun club ci ha contattati per il trasferimento, né gli ha inviato un contratto. Non abbiamo nulla da dire al riguardo, non vogliamo prendere parte alle speculazioni su Timo".