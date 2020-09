Werner: "Ho parlato con altri club ma il Chelsea è la decisione migliore che potessi prendere"

L'attaccante del Chelsea Timo Werner ha parlato in conferenza stampa del suo approdo nei Blues parlando anche degli altri club interessati a lui: "Quando ho deciso di lasciare il Lipsia ho parlato con diversi club oltre al Chelsea, ma non voglio parlare troppo di altri club. C'erano squadre come il Liverpool. Forse avrei potuto andare in altri club ma alla fine ho deciso il Chelsea perché era la decisione migliore che potessi prendere. Non solo come stile del calcio ma per quello che mi hanno dimostrato. E' stata una decisione difficile alla fine, ma sono molto emozionato, orgoglioso e felice di averlo deciso in questa direzione. Ora sono qui da due mesi e mi trovo bene".