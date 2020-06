Werner, la clausola scadrà tra 12 giorni: tre club di Premier League pronti all'assalto

Dodici giorni. Tanto rimane alle società interessate a Timo Werner per usufruire della clausola rescissoria da 49 milioni di sterline (circa 55 milioni di euro) presente sul contratto dell’attaccante con il Lipsia. Un’occasione che SkySports UK definisce d’oro dato che, complice l’acquisto di Mauro Icardi da parte del PSG, il prezzo del tedesco è destinato a lievitare nei giorni seguenti sulla falsariga di quanto investito sull’argentino ex Inter. In corsa per Werner, oltre proprio ai nerazzurri anche se vincolati alla cessione di Lautaro Martinez al Barcellona, ci sono Liverpool, Manchester United e Chelsea.