Werner ringrazia il Lipsia: "Quattro anni grandiosi, ma sognavo la Premier"

Ancora due partite con la maglia del Lipsia, poi Timo Werner lascerà la Germania per cominciare una nuova avventura, in Inghilterra. L'attaccante tedesco, nuovo giocatore del Chelsea, ha riservato un pensiero alla sua ormai ex squadra sul sito ufficiale: "Ho trascorso quattro grandi anni a Lipsia. Posso solo ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato e che mi hanno supportato soprattutto nei momenti difficili: i compagni, gli allenatori, lo staff, i dipendenti e soprattutto i nostri tifosi. Abbiamo fatto grandi cose insieme, qui sono cresciuto e ho avuto la possibilità di diventare un giocatore della Nazionale. Il club è diventato un riferimento in questi quattro anni. Lipsia è una città fantastica, il club è eccezionale. Rimarrete nel mio cuore e mi mancherete.

Ora mi avventuro nella metropoli di Londra. Ho sempre pensato il mio passo successivo sarebbe stato all'estero: è sempre stato il mio sogno. Quindi non è una decisione contro il Lipsia, ma sognavo di giocare in Premier League, la lega più importante del mondo. E ora ho la possibilità di giocare in un club di prim'ordine. Non vedo davvero l'ora che cominci questa nuova avventura, di vivere l'atmosfera e il calcio in Inghilterra".