West Bromwich Albion, Allardyce preoccupato dalla diffusione del Covid: "Meglio fermarsi"

Sam Allardyce, tecnico del West Bromwich, ha dichiarato dopo la sconfitta della sua squadra contro il Leeds (0-5) che il calcio ha bisogno di una pausa dopo il numero crescente di positivi al Covid in Premier League: "Sono molto preoccupato per me e per il calcio in generale. La sicurezza di tutti è la cosa più importante e quando sento che la variante del virus si trasmette più velocemente dell'originale possiamo fare solo una cosa, ossia fermarci".