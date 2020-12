West Bromwich, Bilic con un piede fuori dal club: si valutano possibili sostituiti

Secondo le ultime indiscrezioni del Daily Mail, la dirigenza del West Bromwich sta valutando nuovi profili di possibili candidati per sostituire Slaven Bilic. Dopo il pessimo inizio di stagione, la società non ha fiducia nel tecnico per raddrizzare la rotta della squadra nel breve periodo, pertanto stanno pensando all'esonero per dare una scossa a tutto l'ambiente.