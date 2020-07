West Bromwich, interesse per Obi Mikel: l'ex Chelsea si è svincolato dal Trabzonspor

Secondo in Championship, ad un passo dalla promozione in Premier League, il West Bromwich Albion è concentrato sul campo, ma un retropensiero al mercato c'è sempre in questo periodo estivo. Secondo Sky Sports, il club inglese potrebbe riportare in Premier John Obi Mikel (33), centrocampista ex Chelsea attualmente svincolato. Nell'ultima stagione il nigeriano ha giocato in Turchia con la maglia del Trabzonspor.