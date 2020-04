West Ham, Brady: "Tutti a casa tranne quelli del Tottenham. Temo per la salute dei giocatori"

Nella sua rubrica per il The Sun, la vicepresidente del West Ham Karren Brady ha espresso grande preoccupazione per la salute dei giocatori: "Sono più preoccupato per la salute e il benessere dei miei giocatori che per le finanze. Tutti i giocatori della Premier League sono in blocco a casa (tranne alcuni degli Spurs!). E c'è poco che puoi fare per rimanere in forma su un tapis roulant. Alcuni dei miei giocatori sono in appartamento, non hanno accesso a un giardino e lo sono letteralmente, e intendo letteralmente ... pronti a scalare le pareti!"