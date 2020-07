West Ham-Chelsea, gli hammers vincono il derby di Londra: gli highlights del match

Il Chelsea di Lampard cade nel match in casa del West Ham (3-2 il risultato finale): vittoria importantissima per gli hammers, che si tolgono momentaneamente dalla zona retrocessione, ma per la salvezza manca ancora molto. I blues non ne approfittano della situazione e rimangono al quarto posto, nonostante la sconfitta del Leicester. La corsa alla prossima edizione della Champions League è appena iniziata.