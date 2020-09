West Ham, Felipe Anderson ha deluso le aspettative. Il brasiliano tra i cedibili

Felipe Anderson è fuori dai piani del West Ham. Il club londinese è pronto a cedere il brasiliano, che non ha soddisfatto le aspettative. Acquistato nell'estate 2018 per 38 milioni, Anderson in due stagioni ha giocato 61 partite di Premier League, segnando 10 reti. Altri giocatori in vendita sono il trequartista Lanzini e il centrocampista Wilshere.