West Ham, Felipe Anderson potrebbe essere ceduto anche in caso di salvezza

L'avventura di Felipe Anderson con il West Ham potrebbe essere giunta ai titoli di coda. Acquistato nel luglio 2018 dalla Lazio per 38 milioni di euro, il fantasista brasiliano non è riuscito a imporsi in Premier: in questa stagione solo 26 presenze in totale e una rete per lui. Così, i londinesi starebbero pensando di cedere il classe 1993, anche in caso di permanenza nella massima divisione. Lo riporta il Times.