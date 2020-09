West Ham, il capitano Noble attacca il club: "Arrabbiato per la cessione di Diangana"

Il West Ham ha ceduto a titolo definitivo Grady Diangana al West Bromwich Albion. 22 anni, l'esterno offensivo ha contribuito al ritorno in Premier League dei baggies, dove l'anno scorso era in prestito. Per lui 8 reti e 7 assist. Mark Noble, capitano degli hammers, non ci sta. E lo esplicita con un tweet: "Come capitano di questa squadra di calcio sono scoraggiato, arrabbiato e triste che Grady se ne sia andato. Un ragazzo fantastico con un grande futuro" sono le sue dichiarazioni.