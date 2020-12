West Ham-Man United 1-3, le pagelle: Pogba show. Che impatto di Bruno Fernandes

WEST HAM-MANCHESTER UNITED 1-3

Marcatori: 38' Soucek (W), 65' Pogba (M), 68' Greenwood (M), 78' Rashford (M)

WEST HAM

Fabianski 6 - Può fare davvero poco sui tre gol dei "Red Devils", per il resto si fa sempre trovare pronto quando viene chiamato in causa.

Balbuena 5,5 - Sul finire del primo tempo cerca addirittura di mettersi in proprio per trovare il raddoppio ma non viene assistito dalla fortuna. Buon apporto in difesa per oltre 60', poi è costretto a cedere all'assalto ospite.

Ogbonna 6 - Il difensore italiano gioca ad altissimi livelli nella prima metà di gara, compiendo una serie di buoni interventi soprattutto sulle palle alte. Al 68' si lascia malamente sfuggire Greenwood nell'azione che permette allo United di completare la rimonta.

Cresswell 6 - Tra i tre centrali difensivi, è sicuramente quello con maggiori capacità palla al piede: stasera lo ha dimostrato, trovando spesso ottime verticalizzazioni per il reparto offensivo. Ottimo approccio.

Coufal 5,5 - Non riesce mai ad affondare il colpo sulla corsia di sua competenza, ma quando ne ha l'opportunità non esita ad andare al cross alla ricerca degli attaccanti: si intende molto bene, in particolare, con Haller e Bowen (Dall'85' Johnson s.v.)

Rice 6,5 - Perfetto nella sponda per la rete di Soucek. Tanta sostanza a centrocampo: prestazione sicuramente al di sopra delle aspettative.

Soucek 6 - L'ex centrale dello Slavia Praga segna uno dei gol più importanti della carriera, che si rivela però inutile ai fini dell'esito finale. Complimenti per il sacrificio.

Masuaku 5,5 - Tanti errori e mai nulla di particolarmente positivo: Moyes lo tiene in campo novanta minuti nonostante sia evidente la sua poca ispirazione. Non è stata, di certo, la serata più bella della sua vita.

Bowen 7 - La sua squadra esce con le ossa rotte nonostante una partita praticamente perfetta per un'ora, ma lui si prende ripetutamente la scena. Primo tempo spaziale, con una serie infinita di giocate offensive: cala nella ripresa, come prevedibile (Dal 75' Lanzini s.v.)

Fornals 5,5 - Al 35' colpisce il palo da distanza ravvicinata su un invito di Haller: pochi minuti prima, da due passi, si era divorato un gol di testa. Si sforza ma è tutt'altro che preciso quando c'è da far male (Dal 75' Benrahma s.v.)

Haller 5 - Viene lasciato troppo solo dai compagni di squadra. Nel primo tempo tocca una manciata di palloni senza mai incidere, mentre nella seconda metà di partita scompare letteralmente dal campo.

MANCHESTER UNITED+

Henderson 7 - Dà sicurezza alla formazione di Solskjaer pur non riuscendo a mantenere la porta inviolata. Al minuto 84 si supera con una parata straordinaria su un calcio di punizione battuto da Cresswell.

Wan-Bissaka 5,5 - La sua velocità fa la differenza solo quando si tratta di difendere, visto che non si è praticamente mai visto in fase offensiva. Viaggia a tratti: serve maggiore continuità per far male in palcoscenici come questo.

Lindelof 5,5 - Spesso e volentieri impreciso negli interventi durante il primo tempo. Non soffre in alcun modo, invece, nella ripresa grazie al dominio (quasi) totale dei "Red Devils".

Maguire 6 - Come quasi tutti i compagni, anche lui impiega praticamente 45' per cominciare a carburare. "Esce alla distanza", come si suol dire.

Telles 6 - Buona prestazione difensiva nel primo tempo: è abile a contenere la stragrande maggioranza delle incursioni del West Ham. Nel secondo tempo approfitta di un calo degli avversari per cominciare a spingere: l'ex Porto mette la firma sull'assist per l'1-2.

McTominay 6 - Merita certamente la sufficienza per lo sforzo fatto, ma ci ha abituati a prestazioni decisamente più convincenti.

Pogba 7,5 - Il primo gol stagionale in Premier è veramente bellissimo: l'ex Juventus sfrutta al meglio il passaggio di Bruno Fernandes trovando una traiettoria a dir poco incredibile con il destro dalla distanza. Trova una rete che vale il prezzo del biglietto: sì, perché oggi si è giocato col pubblico e sicuramente tutti avranno apprezzato la sua giocata.

Greenwood 6,5 - Nelle prime battute appare poco centrato e gioca nell'ombra. Col passare del tempo accende la luce e conclude la serata in crescendo: il gol dell'1-2 è tanto bello quanto importante sia per la squadra che per il morale del classe 2001.

Van de Beek 4,5 - Chi lo ha visto? Spettatore non pagante, non si fa mai vedere e viene amaramente sostituito addirittura nell'intervallo (Dal 46' Bruno Fernandes 7 - Quando il gioco si fa duro... entra in campo il gioiellino: Solskjaer azzecca a pieno la mossa a gara in corso, con l'ex giocatore della Sampdoria che ha un impatto devastante sulla partita. Fenomenale: in Premier sembra rinato)

Martial 5,5 - La generosità non basta. Si procura qualche buona chance ma non riesce a segnare: attorno all'ora di gioco è costretto ad uscire per un problema fisico (Dal 62' Mata 6,5 - L'esperienza dello spagnolo è un fattore determinante. Sensazionale, da parte sua, il servizio per Rashford nell'azione che ha chiuso i conti)

Cavani 5 - L'ex attaccante del PSG non si è praticamente mai visto: all'esordio da titolare, non è certo protagonista di una prova sufficiente. Pochissimi palloni toccati e nessuna palla gol creata (Dal 46' Rashford 7 - Ci mette un attimo ad entrare nel match. Dopo tre limpide occasioni per far male, tra cui un palo colpito, va finalmente a segno beffando Fabianski con un pallonetto)