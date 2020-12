West Ham-Manchester United, le formazioni ufficiali: Pogba, van de Beek e Cavani titolari

vedi letture

Alle 18.30 in Premier League scenderà in campo il Manchester United che sarà di scena sul campo del West Ham. I padroni di casa guidati dall'ex David Moyes si schiereranno con un 3-4-2-1 con Bowen e Fornals alle spalle di Haller. Senza De Gea, per lo United in porta c'è Henderson mentre Pogba è finalmente titolare con Van de Beek e Cavani.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

WEST HAM (3-4-2-1): Fabianski, Balbuena, Ogbonna, Cresswell, Coufal, Rice, Soucek, Masuaku, Bowen, Fornals, Haller.

MAN UNITED (4-2-3-1): Henderson, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Telles, McTominay, Pogba, Greenwood, Van de Beek, Martial, Cavani.