West Ham, modifiche in vista per il London Stadium: gli spalti verranno avvicinati al campo

Una buona notizia per i tifosi del West Ham. Il London Stadium vedrà le tribune avvicinarsi al terreno di gioco, per rendere l'esperienza della partita più piacevole. L'impianto, concepito per le Olimpiadi del 2012 e quindi polifunzionale, ha destato enormi critiche da parte dei tifosi degli hammers, abituati al Boleyn Ground, impianto vetusto ma decisamente più funzionale per una partita di calcio.