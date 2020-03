West Ham, Moyes: "Avevamo bisogno di questa vittoria. Dopo la salvezza cambierò molte cose"

Dopo il 3-1 conquistato contro il Southampton, il tecnico del West Ham David Moyes ha detto: "Sicuramente ne avevamo bisogno, ma ho detto prima della partita che le buone prestazioni portano sempre a risultati. Abbiamo fatto una buona prestazione contro il Liverpool, i giocatori sono migliorati, abbiamo avuto partite davvero difficili ma in questa gara abbiamo fatto davvero bene. Abbiamo creato tantissime occasioni, anzi ne abbiamo sprecate fin troppe. Sono contento perché ci stiamo allontanando dalla parte bassa della classifica. Spero che presto riusciremo a salvarci e quindi potrò mettere in atto le cose affinché possiamo migliorare e migliorare. Se avrò l'opportunità, io penso di poterlo cambiare e trasformare questa squadra in qualcosa di speciale, ma non posso farlo subito".