West Ham, Moyes in auto quarantena dopo aver stretto la mano ad Arteta

Il manager del West Ham David Moyes si trova in queste ore in auto quarantena dopo aver stretto la mano al collega dell'Arsenal Mikel Arteta poi risultato positivo al coronavirus. L'allenatore non ha sintomi ma ha preferito muoversi in via precauzionale per evitare di contagiare le persone che gli stanno intorno.