West Ham, Moyes: "Stiamo migliorando, ma una vittoria non basta"

Queste le dichiarazioni rilasciate da Moyes dopo la vittoria del West Ham contro il Chelsea.

Festa grande in casa West Ham, per aver battuto per 3-2 il Chelsea realizzando un double che mancava dalla stagione 2002/03. A fine gara ha parlato David Moyes, tecnico degli Hammers: “Una vittoria non è abbastanza, viste le difficoltà dei mesi scorsi. È stata una prestazione eccezionale da parte dei giocatori. Stasera ho potuto schierare Yarmolenko, pur avendo Bowen nella stessa posizione. Sono contento per le prestazioni di entrambi. Antonio è stato determinante, si tratta di un giocatore imprescindibile per noi. Penso che possiamo giocare ancora meglio di stasera, soprattutto nella gestione della palla. Abbiamo comunque tirato fuori una prova di grande carattere. Stiamo cercando di migliorare e, sotto certi punti di vista, ci stiamo riuscendo. Stasera abbiamo sfruttato le occasioni da gol create”.