West Ham-Newcastle, formazioni ufficiali: Tonali titolare nell'undici di Howe
TUTTO mercato WEB
Di seguito le formazioni ufficiali di West Ham-Newcastle, 10ª giornata di Premier League:
WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Diouf; Potts, Lucas Paqueta; Bowen, Fernandes, Summerville; Wilson. A disp. Hermnansen, Igor, Irving, Luis Guilherme, Magassa, Mayers, Rodriguez, Soucek, Walker-Peters. All. Nuno Espirito Santo.
NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Krafth, Thiaw, Botman, Burn; Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Gordon. A disp. Ramsdale, Barnes, Elanga, Hall, Miley, Osula, Ramsey, Schar, Willock. All. Eddie Howe.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Le più lette
3 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
4 Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile