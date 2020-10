West Ham, quattro giorni per trovare un centrale di difesa. Stretta per Dawson

Il West Ham è in trattative avanzate per il centrale difensivo Craig Dawson dal Watford. Gli hammers in questa finestra di mercato hanno tentato invano di ingaggiare Shane Duffy, Joe Rodon e Duje Caleta-Car. Ricordiamo che i club di Premier League hanno tempo fino al 16 ottobre per acquistare giocatori di Championship, League One e League Two.