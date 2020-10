West Ham, Rice dopo l'1-1 col Man City: "Questo è quello che vogliono da noi i nostri tifosi"

vedi letture

Declan Rice, centrocampista del West Ham, ha parlato nel post partita della sfida pareggiata in casa contro il Manchester City: "Stiamo lavorando duramente l'uno per l'altro, stiamo dando tutto l'uno per l'altro, ed è quello che i fan del West Ham si aspettano ed è quello che esigiamo come giocatori".