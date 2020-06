"White lives matter Burnley" sul cielo di Manchester. Guardiola: "Conta l'essere umano"

Pep Guardiola ha commentato lo striscione apparso nel cielo di Manchester, dove un aereo ha esposto lo striscione: ""White Lives Matter Burnley": "La cosa più importante è che il tecnico e il capitano del Burnley abbiano rilasciato una dichiarazione. Chiaramente la vita dei bianchi conta ma è vero anche per le persone di colore. Conta l'essere umano. siamo tutti uguali. Ho viaggiato molto nel mondo e ho vissuto in moltissimi paesi. Siamo tuytti uguali, abbiamo le stesse paurae e proviamo le stesse gioie. La vita conta sia per i bianchi che per i neri".