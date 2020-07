Wigan in amministrazione controllata: il club nel 2013 aveva vinto l'FA Cup contro il City

Brutte notizie per il Wigan. Il club, che milita in seconda divisione, non naviga in acque sicure. Come riporta Sky Sports, la società è stata messa in amministrazione controllata con i dirigenti che spronano gli acquirenti con urgenza a salvare il club. Il Wigan fra il 2006 e 2013 ha militato in Premier League alzando al cielo la FA Cup,proprio nell’anno della retrocessione in Championship contro il Manchester City.