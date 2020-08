Wijnaldum cercato dal Barça. Klopp: "Situazione aperta, discutiamo col giocatore"

Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Arsenal, Jurgen Klopp ha parlato della situazione relativa al contratto di Georginio Wijnaldum, obiettivo del Barcellona visto il contratto in scadenza nel 2021: "C'è una situazione ancora aperta, non voglio parlarne. Si deciderà tra noi e il giocatore, ma al momento va tutto bene. Gini nel pre-campionato è andato bene, ha giocato delle buone stagioni per noi. Non posso dire altro".