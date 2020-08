Willian, da Londra... a Londra. Arteta lo metterà al centro del progetto tecnico

Cambiare squadra ma non città. A 32 anni, fissate le radici a Londra, Willian ha deciso di non stravolgere le abitudini sue e della sua famiglia. È rimasto nella capitale londinese, dove vive da ormai 7 anni, e oggi è diventato ufficialmente un giocatore dell'Arsenal. Lasciare il Chelsea, club con cui ha conquistato due Premier e un'Europa League, è stata una scelta difficile ma inevitabile. Qualche screzio con Marina Granovskaia lo ha convinto che fosse il caso di cambiare aria e provare una nuova avventura. L'Arsenal di Arteta era alla ricerca di giocatori come lui, duttili, ambiziosi e di grande esperienza internazionale: da anni Willian fa parte del giro della Nazionale brasiliana, con cui ha disputato due Mondiali e vinto l'ultima edizione della Copa America. Un rinforzo importante, un giocatore che potrebbe diventare centrale nella ricostruzione dei Gunners, nella speranza che il trionfo in FA Cup (proprio contro il Chelsea) non sia stato casuale.