Willian è dell'Arsenal, Edu: "Persona e giocatore fantastico. Lo apprezzeremo tutti"

Il direttore tecnico dell'Arsenal, Edu, ha commentato l'acquisto del brasiliano Willian: “Lo conosco molto bene, da diverso tempo perché abbiamo lavorato insieme con la Nazionale brasiliana e ovviamente l'ho seguito qui in Inghilterra. Ha molte qualità fantastiche, come persona e come giocatore Sono sicuro al 100% che tutti apprezzeremo di avere Willian al nostro fianco".