Willian lancia l'allarme: "Molti in Premier League non vorrebbero riprendere adesso, è rischioso"

Willian lancia l'allarme: molti giocatori, in Premier League, non sarebbero ancora disposti a scendere in campo. L'esterno brasiliano del Chelsea rivela a Star e Mirror: "Per quanto ne so, molti calciatori, direi la maggioranza, non sono così avvezzi a riprendere adesso. Vogliamo davvero tornare a giocare, ci manca fare quello che amiamo, ma deve essere fatto nella piena sicurezza di tutti noi. Questo è quello che andiamo cercando, la nostra salute viene prima. Lampard ci manda informazioni su ciò che vorrebbe fare la Premier, comunichiamo molto tra di noi via internet. Ancora non sappiamo quando potremo allenarci insieme all'aperto, ma ce lo diranno nei prossimi giorni. Io sono tornato a Londra da due settimane, la mia famiglia invece è rimasta in Brasile: pensavamo fosse la cosa migliore per la loro sicurezza. Ormai da inizio quarantena mi alleno a casa, e con il permesso della società sono potuto tornare a casa, in Brasile, dove ho più spazio per fare gli esercizi. Da quando sono rientrato invece abbiamo l'appuntamento fisso alle 14 per l'allenamento quotidiano".