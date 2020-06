Wirtz fa impazzire la Germania: il goleador più precoce. "Scippato" dal Bayer ai rivali di sempre

Leverkusen terra di record. Se la stellina Kai Havertz, appena prima del lockdown, era diventato il più giovane di sempre a segnare 30 gol in Bundesliga, da sabato il Bayer si può godere un altro talento emergente. Quello di Florian Wirtz.

Il più giovane di sempre a segnare in Bundes. Dopo 15 anni, è crollato il primato di Nuri Sahin: ad appena 17 anni e 34 giorni, ci ha pensato questo ragazzino, nato il 3 maggio 2003. Per il quale parliamo di un bis: esordendo contro il Werder Brema, era già diventato il più giovane a esordire nel massimo campionato tedesco con la maglia delle Aspirine.

Cresciuto dai rivali. Per sapere chi è, scoprirne le mosse nel dettaglio, avremo tempo. Intanto, un abbozzo di ritratto: 175 centimetri per 68 kg, fantasista come Havertz, ma con maggior propensione a giocare sulla fascia, soprattutto quella a sinistra da dove si accentra per tirare. Per averlo, il Bayer ha dovuto vincere tante resistenze. Lo seguiva mezza Europa, dal Liverpool al Borussia Dortmund, fino al Bayern Monaco. Ma non solo: nato a Pulheim, è cresciuto nel Colonia. La rivale per antonomasia del Bayer, ove si è trasferito a gennaio 2020, per dare il via alla sua rapida escalation. E da tante ci sarà chi si mangerà le mani.