Wisla Cracovia, Kuba chiama Grosskreutz: può ricomporsi l'ex coppia del Borussia Dortmund

A distanza di molti anni potrebbe riformarsi in campo la coppia formata da Jakub Blaszczykowski e Kevin Grosskreutz. Il tedesco infatti, come riferisce Reviersport.de, sarebbe finito nel mirino del Wisla Cracovia, club dove milita il suo ex compagno ai tempi del Borussia Dortmund e che lo stesso Kuba ha aiutato a salvare dal fallimento nel 2019 pagando di tasca propria gli stipendi arretrati di giocatori e staff. Grosskreutz nei mesi scorsi aveva aperto anche a una possibilità di continuare fra gli amatori – con ASC 09 Dortmund e TuS Boevinghausen sempre interessate all’ex Campione del Mondo – ma ora potrebbe dire sì alla chiamata del suo vecchio amico in giallonero.