Wolfsburg, Arnold: "Pronto a tagliarmi lo stipendio per aiutare il sistema"

Lunga intervista a Kicker per Maximilian Arnold, centrocampista classe 1994 del Wolfsburg. Fra i tanti temi toccati dal calciatore tedesco che si è detto terribilmente afflitto dalla nostalgia per il calcio giocato e l’adrenalina che comportano le partite ufficiali, ha espresso il proprio pensiero anche sulla possibilità di un taglio degli stipendi ai calciatori per supportare il sistema calcistico tedesco in questo momento di crisi: “Sono pronto a tutto. E’ un qualcosa che ci riguarda come collettivo. Ancora però non ne abbiamo parlato come collettivo e non posso decidere da solo”.