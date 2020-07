Wolfsburg, che leggerezza con Osimhen: fu venduto nel 2018 per 3.5 milioni. Ora ne vale 50

Interessante articolo sulle colonne della 'Bild' riguardante Viktor Osimhen, attaccante nigeriano classe '98 che questa settimana ha trascorso alcuni giorni al Napoli per stringere un accordo col club partenopeo in vista della prossima stagione. De Laurentiis ha il sì del giocatore e adesso tratta col Lille, che valuta il cartellino circa 50 milioni di euro.

Per la società transalpina sarà l'ennesima importante plusvalenza perché Osimhen, passato al Lille nel 2019 dallo Charleroi per 12 milioni di euro, verrà ceduto per una cifra quattro volte superiore.

Ma il vero errore di valutazione - si legge - l'ha fatto il Wolfsburg, che due anni fa decise di non puntare sul calciatore e lo diede al club belga in prestito con diritto di riscatto fissato a 3.5 milioni di euro. Un riscatto che lo Charleroi, puntualmente, esercitò poi un anno dopo.