Wolfsburg, Glasner a rischio esonero dopo le critiche al mercato fatto dal club

Cinque pareggi nelle prime sei giornate di campionato e le critiche di gran parte dell’ambiente attorno al Wolfsburg hanno reso la posizione del tecnico Oliver Glasner tutt’altro che stabile. Tanto che anche una vittoria domani contro l’Hoffenheim potrebbe non bastare a salvare la panchina dell’allenatore. A dare il colpo di grazia alla situazione sono state le parole di quest’oggi del tecnico in merito all’ultima campagna acquisti portata avanti dalla dirigenza dei Lupi: “Abbiamo parlato per mesi di un innesto in attacco che non siamo riusciti a raggiungere. L’ho annunciato solo perché abbiamo sempre parlato del fatto che riusciamo a segnare molto”.

Parole che l’ad del Wolfsburg Jorg Schmadtke ha voluto commentare attraverso le pagine della versione online di Kicker: “Il tempismo del tecnico è stato infelice. E’ stato tutt’altro che buono. La sua insoddisfazione sembra essere molto grande”.

Situazione tesa, dunque, con Glasner che potrebbe pagare per tutti.