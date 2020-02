vedi letture

Wolfsburg, Glasner: "Raggiunto il nostro obiettivo: complimenti ai miei ragazzi"

Per la prima volta dal 2016, il Wolfsburg è riuscito a tornare agli ottavi di finale di una competizione europea e il tecnico del club tedesco Oliver Glasner lo sa bene: "Siamo molto felici di aver vinto 3-0 contro il Malmo - ha dichiarato in conferenza stampa - Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di passare agli ottavi. Voglio complimentarmi con la squadra per la concentrazione che hanno mostrato oggi e per come hanno segnato i gol che ci hanno permesso di passare il turno. I giocatori hanno fatto un ottimo lavoro nonostante il calore del pubblico svedese".