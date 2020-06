Wolsfburg corsaro, 1-1 in Augusta-Colonia e U. Berlino-Schalke: Bundes, i gol della domenica

Una vittoria esterna e due pareggi. Nella domenica di Bundesliga, il Wolfsburg si è imposto per 1-0 in casa del Werder Brema, consolidando il proprio sesto posto in classifica. 1-1 in Augusta-Colonia e Union Berlino-Schalke 04. Rivivi tutte le emozioni delle tre gare grazie alle immagini dei cinque gol realizzati.