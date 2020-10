Wolverhampton, Adama Traoré: "Tornare al Barça? Penso solo a migliorare giorno dopo giorno"

vedi letture

Adama Traoré, esterno offensivo del Wolverhampton, intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro della Nazionale spagnola, ha parlato anche del Barcellona, squadra dove è cresciuto prima del trasferimento in Inghilterra: "È stato bello ritrovare Ansu Fati. Abbiamo parlato di tutto, anche del tempo passato insieme al Barça, ma non di un mio possibile ritorno in blaugrana. Io penso solo a migliorare giorno dopo giorno".