Wolverhampton, che velocità! Il 2-0 più rapido nella storia della Premier League

Il Wolverhampton scrive un nuovo record del calcio inglese. La formazione di Nuno Espirito Santo, in campo in questi minuti contro lo Sheffield United, ha trovato il 2-0 nei primi 6 minuti grazie alle reti di Jimenez e Saiss. Come evidenziato da Opta, si tratta del 2-0 più rapido segnato nella storia della Premier League.

6 - @Wolves have gone 2-0 up within six minutes against Sheffield United - the earliest any side has ever scored twice in their opening match of a @premierleague campaign. Lightning. #SHUWOL pic.twitter.com/Ma46h0mYUV

— OptaJoe (@OptaJoe) September 14, 2020