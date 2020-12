Wolverhampton-Chelsea 2-1, le pagelle: Giroud illude, poi Neto giustizia Lampard

Wolverhampton-Chelsea 2-1

Marcatori: 49° Giroud (C), 66° Podence (W), 95° Neto (W)

WOLVERHAMPTON

Patrício 5: respinge goffamente una conclusione ravvicinata di Giroud, buttandosi il pallone in porta. I suoi rendono molto meno amaro la sua papera.

Boly 6: ingaggia un duello rusticano con Giroud prima e Abraham poi, uscendone spesso vincitore.

Coady 5,5: Giroud gli scappa una sola volta, ma è quella grazie a cui il francese trova il gol.

Saiss 6 chiude bene, senza mai andare in difficoltà con un Werner sicuramente poco ispirato.

Semedo 5: soffre la velocità di Pulisic, che lo mette in difficoltà ogni volta che lo punta nel primo tempo. Nel secondo tempo prende le misure allo statunitense, ma trova comunque il modo nel finale di togliersi comunque lo sfizio di prendersi un giallo dopo averlo steso.

Dendoncker 5: partita negativa la sua, Nuno Espirito Santo lo cambia subito nell’intervallo (dal 46° Otasowie 6,5: dà sostanza al centrocampo ed è prezioso nel vincere il contrasto aereo servendo a Podence il pallone che l’attaccante del Wolverhampton trasforma nel pareggio).

Ruben Neves 6 : spesso ricorre ai lanci lunghi per superare il centrocampo del Chelsea. Le prende e le dà ma tiene botta nonostante nelle sue zoni graviti Kantè.

Marcal 6: nel duello ravvicinato con Kai Havertz si fa preferire, prezioso in fase di contenimento. Nella metà campo avversaria non si vede mai.

Neto 7 : El hombre del partido. E’ lui a regalare con il suo mancino e la sua rapidità la vittoria ai Wolves proprio nel recupero, che mancava dalla sfida contro l’Arsenal di due settimane fa. Mezzo voto in meno per aver provato ad ingannare Attwell, simulando un contatto in area con James. In epoca VAR il risultato è solo una brutta figura.

Fabio Silva 6: è bravo nelle sponde, partita senza infamia né particolare lode (dal 61° Traorè 5,5: viene condizionato dal colpo che subisce alla caviglia da Giroud).

Podence 6,5 : la giocata con cui pareggia i conti è da applausi, manifesto di tecnica e intelligenza calcistica, con le due finte che mandano al bar prima Chilwell e poi James. (dal 90° Vitinha 6,5: è al posto giusto nel momento giusto e sfrutta lo sbilanciamento del Chelsea servendo a Neto la palla della vittoria).

CHELSEA

Mendy 5,5: non esattamente irreprensibile sul tiro violento di Podence sul primo palo. Come parziale scusante c’è una lieve deviazione di James che forse gli fa perdere il tempo.

James 5: spinge molto meno rispetto al solito e le poche volte che arriva sul fondo i suoi cross vengono costantemente rimpallati. Casca nella finta di Podence sul gol dell’1-1.

Zouma 5: nel primo tempo va in cielo su un corner, ma sfortunatamente per lui il suo colpo di testa si stampa sulla travera. L’errore che commette nel finale cancella una buona prestazione, ma è troppo morbido nella chiusura su Neto e gli concede il suo piede naturale.

Silva 6,5: non sbaglia un intervento, è perfetto nelle chiusure sia in velocità che di testa.

Chilwell 6: serve a Giroud il pallone che il francese trasforma nello 0-1, ma non è preciso nella chiusura su Podence sulla rete del pari.

Havertz 5: non è il suo ruolo la mezzala e si vede. Lampard ha sbilanciato troppo la squadra, lasciando a Kantè il compito di gestire tutta la fase di copertura. (dal 71° Kovacic 5,5: un ingresso anonimo).

Kanté 6 per larghi tratti della partita è ovunque e regge da solo il centrocampo del Chelsea. Mezzo voto in meno perché avrebbe dovuto esserci lui su Vitinha nell’azione dell’1-1.

Mount 5,5: leggermente meglio di Havertz, ma è più bravo in fase offensiva che difensiva e la squadra è poco equilibrata.

Pulisic 6,5: nel primo tempo salta sistematicamente Semedo, che esce dal campo al 45° con il mal di testa. E’ l’unico del Chelsea a saltare l’uomo.

Giroud 6,5: si divora nel primo tempo di testa la palla del vantaggio, ma poi gira in fondo al sacco con la complicità di Rui Patricio. Cala fisicamente e viene sostituito (dal 71° Abraham 5,5: non incide, ma il Chelsea ha esaurito la benzina a quel punto della gara).

Werner 5: sbaglia tecnicamente giocate che sono ampiamente nelle sue corde. Soffre il digiuno dal gol, gioca appesantito mentalmente.