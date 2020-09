Wolverhampton, Espirito Santo dopo il rinnovo: "Non guardiamoci indietro, inizia un nuovo ciclo"

Il tecnico del Wolverhampton, Nuno Espirito Santo, ha parlato subito dopo il rinnovo fino al 2023: "Inizia un nuovo ciclo, non importa cosa si è fatto prima. Dobbiamo pensare a cosa ci spetta adesso, cosa abbiamo davanti e cosa dobbiamo fare". 46 anni, Espirito Santo ha raccolto la squadra in Championship cogliendo subito una promozione in Premier League e la qualificazione in Europa League.