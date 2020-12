Wolverhampton, Espirito Santo su Jimenez: "Non c'è fretta, nessuna previsione sul suo rientro"

Il manager del Wolverhampton Nuno Espirito Santo ha parlato delle condizioni di Raul Jimenez: "Non abbiamo previsioni per il ritorno di Jimenez. Dobbiamo seguire i protocolli, ma principalmente dobbiamo assicurarci che sia di nuovo in condizione. Non c'è fretta".