Wolverhampton, in arrivo Marcal dal Lione. Costerà 2 milioni, ha già superato le visite

Come informa Sky Sports UK, c'è un colpo che attende solamente di essere annunciato in via ufficiale in casa Wolverhampton. La società inglese, dopo aver annunciato nelle scorse ore l'acquisto record del baby Silva, è in procinto di mettere a segno un altro acquisto, questo decisamente più low cost. Si tratta del difensore centrale Fernando Marcal del Lione, con cui è stato già raggiunto un accordo, e che ha già svolto le visite mediche, superandole con esito positivo, con quello che diventerà il suo nuovo club. Un'operazione completata sulla base di una proposta da 2 milioni di euro in favore dell'OL.