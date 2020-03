Wolverhampton, Jimenez: "Abbiamo dimostrato che siamo un'ottima squadra che non molla mai"

Vittoria sorprendente conquistata in casa del Tottenham per il Wolverhampton che ha trionfato 3-2 grazie al gol finale di Raul Jimenez. Il giocatori dei Wolves dopo la gara ha detto: "È una sensazione incredibile. Sapevamo di essere un'ottima squadra in grado di fare questo tipo di cose. Questo è il nostro spirito, questo è ciò che vogliamo. Questo è ciò che ci caratterizza. In ogni partita che giochiamo, combattiamo fino alla fine, fino all'ultimo minuto. Continuiamo a vincere, salendo in classifica: questo è ciò che vogliamo. Siamo orgogliosi di questa gara e dobbiamo continuare così. Vorremmo finire tra i primi cinque posti della classifica, sappiamo che è complicato ma non intendiamo mollare".