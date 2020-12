Wolverhampton, Nuno Espirito Santo: "Liverpool superiore, noi male nella gestione della palla"

vedi letture

Le dichiarazioni di Nuno Espirito Santo, dopo Liverpool-Wolverhampton 4-0.

Il tecnico del Wolverhampton Nuno Espirito Santo ha commentato ai canali ufficiali del club la sconfitta per 4-0 rimediata in trasferta contro il Liverpool: “Il risultato è la conseguenza della prestazione, oggi non siamo stati all’altezza. Abbiamo iniziato bene, avendo un paio di buone occasioni nel primo tempo. Il Liverpool si è mostrato più organizzato in occasione dei gol, mentre noi abbiamo commesso degli errori sul piano della gestione della palla. L’assenza di raul Jimenez è pesante, ma abbiamo soluzioni all’interno della rosa e dobbiamo migliorare per supplire al meglio alla sua mancanza. Questa sera non è stata una questione di mentalità, ma di errori nel contrapporsi al pressing del Liverpool, sia nella gestione della palla che nelle ripartenze”.