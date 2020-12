Wolverhampton, si pensa allo svincolato di lusso Diego Costa come sostituto di Raul Jimenez

Secondo quanto riportato dal Times il Wolverhampton starebbe pensando a Diego Costa, ufficialmente da ieri senza squadra. I Wolves, a seguito del brutto infortunio rimediato da Raul Jimenez cercano un ricambio all'altezza e l'ispano-brasiliano potrebbe essere la soluzione: per pedigree e per il fatto di conoscere già la Premier League, un grande vantaggio in caso di trasferimento a stagione in corso.