Wolverhampton-Tottenham 1-1, le pagelle: Saiss croce e delizia, Ndombele quasi perfetto

WOLVERHAMPTON-TOTTENHAM

Marcatori: 2’ Ndombele (T), 87’ Saiss (W)

WOLVERHAMPTON

Rui Patricio 6 - Subito attento dopo pochi secondi, chiude bene lo specchio a Son liberando in angolo. Angolo da cui nascerà il gol di Ndombele, su cui il portiere portoghese può fare poco vedendo il pallone sbucare solo a pochi metri dalla porta.

Semedo 6 - La sfida con Reguilon è molto bella e intensa, con il terzino ex Barcellona che se la cava come può. Più preciso quando attacca rispetto a quando difende, è sempre efficace al cross.

Coady 6.5 - Gara onesta per il capitano del Wolverhampton, che riesce a cavarsela contro Kane e compagni.

Saiss 6.5 - Distratto, dopo appena pochi secondi non si accorge di Son che gli sbuca alle spalle e sfiora il vantaggio. Colpevole sul gol subito, dove mette in ritardo la gamba per respingere il tiro di Ndombele e copre la visuale di Rui Patricio. Il resto della sua gara è buona in marcatura su Kane e ha il merito di riscattarsi nel finale segnando il gol che vale l’1-1 e porta un punto ai Wolves.

Marçal 5.5 - Molto disordinato l’ex terzino del Lione che soffre la dinamicità dell’ex Doherty. Poco preciso in fase di fraseggio, non attacca molto. Costretto al cambio per infortunio. Dal 75’ Ait-Nouri sv

Neves 6.5 - Ordinato in regia, si scherma con Winks e i due praticamente si annullano. Quando ha tempo per ragionare però ha sempre ottime idee e lo mette in pratica con un paio di lanci intelligenti e precisi a mettere in moto Traoré e Neto.

Moutinho 5.5 - Falloso, rispetto a Neves è meno presente in fase di manovra. Gara opaca. Dall’84’ Orasowie sv

Traoré 6 - Quando si accende non lo ferma nessuno, ma è sempre troppo discontinuo. Un paio di grandi dribbling e bei cross, ma la sua gara è sempre troppo a tratti.

Podence 5.5 - Fa tanto caos quando gestisce il pallone, disorientando gli avversari ma anche i compagni e sé stesso. Ha due buone chance per far male ma le spreca calciando troppo debolmente. Dall'88' Vitinha sv

Neto 7 - Il più continuo dell’attacco del Wolverhampton, fa tanto lavoro sporco in copertura e ha il talento e gli sprazzi per provare a far male sulla sinistra. Molto attivo, sfiora il gol in più occasioni e serve l’assist con un cross perfetto a Saiss.

Silva 5.5 - Inizialmente fa tanta fatica, aspettando un pallone che non arriva mai. Con il passare della gara capisce che per provare ad avere qualche occasione deve venire a giocare più basso e inizia a dialogare con i suoi compagni. Con una bella girata sfiora il gol ma nel finale ha la chance per la vittoria e colpisce in maniera troppo morbida di testa.

TOTTENHAM

Lloris 6 - Non deve compiere parate complesse, con il Wolverhampton che una volta liberato al tiro calcia sempre in maniera debole. Non può nulla sul preciso colpo di testa di Saiss.

Sanchez 6 - Il più in difficoltà dei tre dietro, marcando Neto che lo mette in difficoltà. Respinge quasi sempre bene di testa, ma in un’occasione regala una palla molto comoda a Podence che dal limite dell’area lo grazia.

Dier 6.5 - Praticamente perfetto, gioca una gara diligente in marcatura su Silva che gli sfugge solo una volta. Benissimo in respinta, è il primo regista degli Spurs.

Davies 5.5 - Se quando Traoré lo punta rischia di andare in affanno, nella maggior parte dei casi riesce a disinnescare il disordinato spagnolo. Suo il lancio che manda Son vicino al gol dopo pochi secondi, è sempre lui a raccogliere il corner seguente e a servire l’assist a Ndombele. Una sola pecca, che però pesa tantissimo: perde, con Kane, Saiss in occasione del pareggio del Wolverhampton.

Doherty 6 - Preziosissimo, inizia alla grande attaccando molto Marçal e mettendo dentro buoni palloni. Con l’andare del match cala, concentrandosi più sulla fase difensiva.

Hojbjerg 6 - Meno in palla rispetto al solito, gioca una gara in chiaro scuro in cui comunque è prezioso nel recupero palla.

Winks 5.5 - Si scherma con Neves e di fatto lo annulla, così come il portoghese fa con lui.

Reguilon 6.5 - Una furia per la prima mezz’ora, si inserisce molto e sfiora il gol in un paio di situazioni. Prezioso anche in raddoppio su Semedo, è una chiave importante per il gioco degli Spurs. Dal 64’ Bergwijn 5.5 - Prova a rendersi pericoloso ripartendo in contropiede, ma la ripresa del Tottenham è una lunga agonia che non aiuta le sue doti di velocista.

Ndombele 7 - Pronti via e sblocca la gara con un tiro velenoso che si insacca nell’angolino. Molto attivo, guida un paio di contropiedi nati da suoi break preziosi nella metà campo degli Spurs ed è molto preciso e intelligente nelle scelte. Dal 70’ Sissoko 5.5 - Non dà nulla al Tottenham dal momento del suo ingresso. Sovrastato dal centrocampo arancione.

Son 6 - Subito vicino al gol dopo pochi secondi, gioca una gara di grande sacrificio aiutando il centrocampo, con pochi palloni buoni per sfruttare le sue caratteristiche. Preziosissimo nel lavoro spalle alla porta, guadagna molti falli importanti per far rifiatare gli Spurs. Dall’84’ Lamela sv

Kane 5.5 - Partita sporca, ha pochi palloni giocabili ed è sempre costretto al duello con Coady e Saiss. Proprio nel finale è lui ad essere anticipato da Saiss, che regala il pari al Wolverhampton.