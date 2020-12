Wolves, Espirito Santo: "Bravi, intensi e aggressivi. Siamo giovani, stiamo imparando"

Nuno Espirito Santo, allenatore del Wolverhampton, commenta ai microfoni di Sky Sports il pareggio raggiunto in extremis contro il Tottenham di Mourinho: "Penso che oggi abbiamo giocato molto bene, abbiamo fatto una buona gara, siamo stati molto intensi e molto aggressivi contro una squadra pericolosa. Siamo in una fase in cui stiamo imparando, chiediamo attenzione sin dall'inizio e sappiamo che non è facile senza tifosi. Succede, ma bisogna reagire. Siamo stati bene in partita, abbiamo difeso bene. Abbiamo una squadra di giovani in cui crediamo, proviamo a costruire una buona squadra".